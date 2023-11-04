リガポルトガル
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3 - 1
終了
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Gustavo Sa 36'フランシスコ・モウラ 44'チキーニョ 60'
マキシム・ドミンゲス 67'
(HT 2-0) (終了 3-1)

ファマリカン 対 ジル・ヴィセンテ結果＆スタッツ,