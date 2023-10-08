リガポルトガル
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1 - 3
終了
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Otavio 63'
Joao Mendes 1', 45' + 4'ブルーノ・ガスパール 77'
(HT 0-2) (終了 1-3)

ファマリカン 対 ギマランイス結果＆スタッツ,