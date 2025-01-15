クープドゥフランス
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2 - 2PK 4 - 2
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M. Moujetzky 20', 68'
ネマニャマティック 45'ジョージズ・ミカウタゼ 63'
(HT 1-1) (終了 2-2)

ブールゴアンジャリュー 対 オリンピック・リヨン結果＆スタッツ,