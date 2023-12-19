ブンデスリーガ
team-logo
1 - 1
終了
team-logo
ユスティン・エンジンマー 75'
生駒ロイス・オペンダ 47'
(HT 0-0) (終了 1-1)

ブレーメン 対 RBライプツィヒ結果＆スタッツ,