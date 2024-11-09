ブンデスリーガ
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2 - 1
終了
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イェンスステージ 36'オリバー・バーク 89'
P. Harres 48'
(HT 1-0) (終了 2-1)

ブレーメン 対 ホルシュタインキール結果＆スタッツ,