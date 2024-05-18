ブンデスリーガ
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4 - 1
終了
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マルコ・フリードル 6'アントニー・ユング 78'イェンスステージ 80'ロマーノシュミット 87'
クリストファー・アントウィ・アジェジ 85'
(HT 1-0) (終了 4-1)

ブレーメン 対 ボーフム結果＆スタッツ,