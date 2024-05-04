ブンデスリーガ
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2 - 2
終了
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ニック・ウォルトメイド 45', 65'
ロビンハック 8'フロリアン・ノイハウス 90' + 1' (pk)
(HT 1-1) (終了 2-2)

ブレーメン 対 ボルシアMG結果＆スタッツ,