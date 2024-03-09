ブンデスリーガ
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1 - 2
終了
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ユスティン・エンジンマー 70'
ドニエル・マレン 21'ジェイドン・サンチョ 38'
(HT 0-2) (終了 1-2)

ブレーメン 対 ボルシア・ドルトムント結果＆スタッツ,