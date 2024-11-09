プレミアリーグ
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3 - 2
終了
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ヨアネ・ウィッサ 27', 58'ミッケル・ダムスガード 50'
エヴァニウソン 17'ジャスティン・クライファート 49'
(HT 1-1) (終了 3-2)

ブレントフォード 対 AFCボーンマス結果＆スタッツ,