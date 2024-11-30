プレミアリーグ
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4 - 1
終了
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ヨアネ・ウィッサ 25'ケビン・シャーデ 29', 45' + 8', 59'
ファクンド・ブオナノッテ 21'
(HT 3-1) (終了 4-1)

ブレントフォード 対 レスター・シティ結果＆スタッツ,