プレミアリーグ
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4 - 3
終了
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ルーク・ショー 27' (og)ケビン・シャーデ 33', 70'ヨアネ・ウィッサ 74'
メイソンマウント 14'A. Garnacho 82'アマド・トラオレ 90' + 5'
(HT 2-1) (終了 4-3)

ブレントフォード 対 マンチェスター・U結果＆スタッツ,