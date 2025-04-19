プレミアリーグ
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4 - 2
終了
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ブライアン・ムベウモ 9', 48'ヨアネ・ウィッサ 58'クリスチャン・ノエルガード 90' + 5'
ダニエル・ウェルベック 45' + 3'三笘薫 81'
(HT 1-1) (終了 4-2)

ブレントフォード 対 ブライトン結果＆スタッツ,