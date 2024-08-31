プレミアリーグ
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3 - 1
終了
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ブライアン・ムベウモ 43', 65'ヨアネ・ウィッサ 69'
菅原由勢 90' + 4'
(HT 1-0) (終了 3-1)

ブレントフォード 対 サウサンプトン結果＆スタッツ,