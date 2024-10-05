プレミアリーグ
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5 - 3
終了
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ネイサン・コリンズ 2'ブライアン・ムベウモ 20' (pk)クリスチャン・ノエルガード 28'イーサン・ピノック 45' + 2'ファビオ・カルヴァリョ 90'
マテウス・サント 4'ヨルゲンストランドラーセン 26'ライアン・アイト・ノウリ 90' + 3'
(HT 4-2) (終了 5-3)

ブレントフォード 対 ウルヴス結果＆スタッツ,