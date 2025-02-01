リーグ・アン
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2 - 5
終了
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ロマン・デル・カスティージョ 50'L. Ajorque 71'
ウスマヌデンベレ 29', 57', 62'ゴンサロ・ラモス 89', 90' + 7'
(HT 0-1) (終了 2-5)

ブレスト 対 パリ・サンジェルマン結果＆スタッツ,