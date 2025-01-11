リーグ・アン
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2 - 1
終了
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マディカマラ 8'L. Ajorque 25'
ジョルダン・ヴェレトウト 45' + 2'
(HT 2-1) (終了 2-1)

ブレスト 対 オリンピック・リヨン結果＆スタッツ,