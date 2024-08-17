リーグ・アン
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1 - 5
終了
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マディカマラ 45' + 6'
メイソングリーンウッド 3', 31' (pk)ルイス・エンリケ 26', 48'エリー・ワヒ 69' (pk)
(HT 1-3) (終了 1-5)

ブレスト 対 オリンピック・マルセイユ結果＆スタッツ,