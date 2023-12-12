AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 3
終了
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Arthit Butjinda 48'ゴラン・チャウシク 55' (pk)
長谷川元希 24'ピーター・ウタカ 38', 43'
(HT 0-3) (終了 2-3)

ブリーラム・ユナイテッド 対 ヴァンフォーレ甲府結果＆スタッツ,