FAカップ
team-logo
3 - 1
終了
team-logo
ジェイミー・リンジー 42'コナー・テイラー 95'グラントワード 120' + 2'
J. Bastin 64'
(HT 1-0) (終了 1-1) (延長 3-1)

ブリストルローバーズ 対 ウェストンスーパーメア結果＆スタッツ,