FAカップ
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3 - 1
終了
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V. Oliver 50'クリスチャンマホマ 65' (og)C. Kavanagh 68'
J. Barham 32'
(HT 0-1) (終了 3-1)

ブラッドフォードシティ 対 アルダーショットタウン結果＆スタッツ,