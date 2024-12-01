FAカップ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
ジョーダンローズ 55'
リンドン・ダイクス 6'ルーカス・ユトキエヴィチ 24'
(HT 0-2) (終了 1-2)

ブラックプール 対 バーミンガムシティ結果＆スタッツ,