FAカップ
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4 - 1
終了
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サミー・スモディクス 32', 45' + 1'サム・ギャラガー 34'ソンドレ・トロンスタッド 59'
アンディキャノン 19'
(HT 3-1) (終了 4-1)

ブラックバーンローバーズ 対 レクサム結果＆スタッツ,