FAカップ
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1 - 1PK 3 - 4
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サミー・スモディクス 79'
アンソニーゴードン 71'
(HT 0-0) (終了 1-1) (延長 1-1)

ブラックバーンローバーズ 対 ニューカッスル結果＆スタッツ,