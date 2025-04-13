リガポルトガル
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4 - 1
終了
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リカルド・オルタ 5'ウロシュ・ラシッチ 26', 37'A. El Ouazzani 90' + 3'
R. Rodrigues 45' + 1'
(HT 3-1) (終了 4-1)

ブラガ 対 AVS Futebol SAD結果＆スタッツ,