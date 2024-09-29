リガポルトガル
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4 - 0
終了
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ガブリ・マルティネス 31'イシュマエル・ガルビ 38'リカルド・オルタ 66'ブルーマ 90' + 3'
(HT 2-0) (終了 4-0)

ブラガ 対 リオ・アヴェ結果＆スタッツ,