リガポルトガル
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3 - 1
終了
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ガブリ・マルティネス 43'ロドリゴ・サラサール 56', 76'
ルイス・ンラボ 53'
(HT 1-0) (終了 3-1)

ブラガ 対 モレイレンセ結果＆スタッツ,