リガポルトガル
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4 - 3
終了
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Alvaro Djalo 12'アベルルイス 60', 88'ロドリゴ・サラサール 64'
草摩由希 35'レオナルド・レロ 51'パウロ・オリヴェイラ 72' (og)
(HT 1-1) (終了 4-3)

ブラガ 対 カーザピア結果＆スタッツ,