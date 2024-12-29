リガポルトガル
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1 - 2
終了
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A. El Ouazzani 45' + 2'
T. Segovia 40'ヌーノモレイラ 70'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ブラガ 対 カーザピア結果＆スタッツ,