J2 リーグ
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1 - 2
終了
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R. Inoue 47'
Y. Murakami 23'杉本健勇 80'
(HT 0-1) (終了 1-2)

ブラウブリッツ秋田 対 大宮アルディージャ結果＆スタッツ,