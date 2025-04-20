J2 リーグ
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2 - 1
終了
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梶谷政仁幸仁 67'K. Sagawa 90' + 2'
T. Kawai 83'
(HT 0-0) (終了 2-1)

ブラウブリッツ秋田 対 ジュビロ磐田結果＆スタッツ,