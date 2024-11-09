プレミアリーグ
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2 - 1
終了
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ジョアンペドロ 78'マシュー・オリリー 83'
アーリング・ブラウト・ハーランド 23'
(HT 0-1) (終了 2-1)

ブライトン 対 マンチェスター・シティ結果＆スタッツ,