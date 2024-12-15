プレミアリーグ
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1 - 3
終了
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マーク・グエーイ 87' (og)
トレヴォ・チャロバ 27'イスマイラサール 33', 82'
(HT 0-2) (終了 1-3)

ブライトン 対 クリスタル・パレス結果＆スタッツ,