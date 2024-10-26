プレミアリーグ
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2 - 2
終了
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ダニエル・ウェルベック 45'エヴァンファーガソン 85'
ライアン・アイト・ノウリ 88'マテウス・サント 90' + 3'
(HT 1-0) (終了 2-2)

ブライトン 対 ウルヴス結果＆スタッツ,