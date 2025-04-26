プレミアリーグ
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3 - 2
終了
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ヤシン・アヤリ 13'三笘薫 89'カルロスバレバ 90' + 2'
モハメド・クドゥス 48'トマーシュ・ソーチェク 83'
(HT 1-0) (終了 3-2)

ブライトン 対 ウェストハム結果＆スタッツ,