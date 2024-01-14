リガポルトガル
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1 - 4
終了
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サミュエル・エサンド 87'
ヴィンセント・サッソ 24'ティアゴ・モライス 40'ロドリゴ・アバスカル 52'ロベルト・ボジェニーク 65'
(HT 0-2) (終了 1-4)

ビゼラ 対 ボアヴィスタ結果＆スタッツ,