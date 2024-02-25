リガポルトガル
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3 - 3
終了
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サミュエル・エサンド 26', 36'オレスト・レベデンコ 90' + 5'
アレハンドロ・マルケス 83'ヴィニシウス 85'ラフィク・ギタン 90' + 3'
(HT 2-0) (終了 3-3)

ビゼラ 対 エストリル結果＆スタッツ,