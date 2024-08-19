ラ・リーガ
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2 - 2
終了
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アルノー・ダンジュマ 18'コケ 37' (og)
マルコス・ジョレンテ 20'アレクサンデルセルロス 45' + 5'
(HT 2-2) (終了 2-2)

ビジャレアル 対 A・マドリード結果＆スタッツ,