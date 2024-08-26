ラ・リーガ
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4 - 3
終了
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セルジ・カルドナ 26'T. Barry 60'ジェイルソン 64' (og)ダニエル・パレホ 90' + 10'
ボルハ・イグレシアス 12'オスカル・ミンゲザ 31'カールスターフェルト 80'
(HT 1-2) (終了 4-3)

ビジャレアル 対 セルタ結果＆スタッツ,