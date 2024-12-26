プレミアシップ
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1 - 2
終了
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R. Bushiri 45' + 2' (og)
キー・ロールズ 9' (og)ドワイトゲイル 78'
(HT 1-1) (終了 1-2)

ハーツ 対 ハイバーニアン結果＆スタッツ,