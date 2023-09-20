AFCチャンピオンズリーグ1
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2 - 4
終了
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Joel Tagueu 53', 87'
ダミアン・ル・タレック 30' (og)ミンホユン 34'In-Sung Kim 39', 49'
(HT 0-3) (終了 2-4)

ハノイFC 対 浦項スティーラース結果＆スタッツ,