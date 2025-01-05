プレミアシップ
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3 - 3
終了
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マーティンボイル 33', 61' (pk)R. Bushiri 83'
H. Igamane 4', 19', 74'
(HT 1-2) (終了 3-3)

ハイバーニアン 対 レンジャーズ結果＆スタッツ,