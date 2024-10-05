プレミアシップ
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1 - 2
終了
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ジュニア・ホイレット 59'
A. Stamatelopoulos 56'アンドリュー・ハリデイ 80'
(HT 0-0) (終了 1-2)

ハイバーニアン 対 マザーウェル結果＆スタッツ,