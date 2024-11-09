プレミアシップ
team-logo
1 - 2
終了
team-logo
ニッキー・カデン 90' + 4' (pk)
マクメナミン 16', 31'
(HT 0-2) (終了 1-2)

ハイバーニアン 対 セントミレン結果＆スタッツ,