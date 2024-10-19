リーグ・アン
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4 - 2
終了
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S. Mayulu 18'マルコ・アセンシオ 47'ブラッドリーバルコラ 66'李康仁 90'
セク・マーラ 58'P. Diong 90' + 2'
(HT 1-0) (終了 4-2)

パリ・サンジェルマン 対 ストラスブール結果＆スタッツ,