リーグ・アン
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3 - 1
終了
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ウスマヌデンベレ 8'ヴィトール 14' (pk)ゴンサロ・ラモス 88'
ジョージズ・ミカウタゼ 40'
(HT 2-1) (終了 3-1)

パリ・サンジェルマン 対 オリンピック・リヨン結果＆スタッツ,