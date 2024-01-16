FAカップ
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2 - 1
終了
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ジェイ・スタンフィールド 66'三好康児 90' + 3'
JasonEyenga-ロキロ 12'
(HT 0-1) (終了 2-1)

バーミンガムシティ 対 ハル・シティ結果＆スタッツ,