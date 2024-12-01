FAカップ
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1 - 1PK 3 - 4
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メイソン・ベネット 92'
R. Maher 94'
(HT 0-0) (終了 0-0) (延長 1-1)

バートンアルビオン 対 タムワース結果＆スタッツ,