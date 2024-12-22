ラ・リーガ
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2 - 2
終了
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ルイス・リオハ 70' (pk)ダニエル・ゴメス 90' + 8'
カルロス・マーティン 7'ジョアン・ジョルダン 88' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-2)

バレンシア 対 アラベス結果＆スタッツ,