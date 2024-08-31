ラ・リーガ
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7 - 0
終了
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ラフィーニャ 20', 64', 72'ロベルト・レヴァンドフスキ 24'ジュール・クンデ 45' + 2'ダニ・オルモ 82'フェラン・トーレス 85'
(HT 3-0) (終了 7-0)

バルセロナ 対 バリャドリード結果＆スタッツ,