ラ・リーガ
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0 - 5
終了
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クレマン・ラングレ 26'フリアン・アルバレス 35'ロドリゴデポール 37'アントワーヌ・グリエスマン 52'アレクサンデルセルロス 90' + 2'
(HT 0-3) (終了 0-5)

バリャドリード 対 A・マドリード結果＆スタッツ,